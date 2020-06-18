الصحة تطمئن: الموقف تحت السيطرة ولدينا أسرة كافية لإصابات كورونا المتزايدة

2020/06/18 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

طمأن وكيل وزارة الصحة، حازم الجميلي، الخميس (18 حزيران 2020)، بشأن السيطرة على الوضع الوبائي، بسبب ...





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