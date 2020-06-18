عضو بائتلاف المالكي: ما تقوم به تركيا عدوان سافر والحكومة مطالبة برد حازم

2020/06/18 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

دعا منصور البعيجي، النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، الخ...





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