جماهير نابولى تتحدى إجراءات كورونا وتتجمع احتفالا بلقب الكأس

2020/06/18 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

خرجت جماهير نابولى، إلى الشوارع المدينة، من أجل الإحتفال بلقب كأس إيطاليا، متحديه إجراءات التباعد الإجتماعى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد تتويجها على حساب فريق يوفنتوس، بالفوز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 - 2، بعد نهاية الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب "أولمبيكو"، فى العاصمة الإيطالية روما، بعد عودة منافسات الكرة الإيطالية هذا الأسبوع، بلقائي إياب نصف النهائي، بعد توقف طويل دام 3 أشهر، وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعمت الفرحة شوارع مدينة نابولى، عقب تتويج الفريق بلقب كأس إيطاليا للمرة السادسة فى تاريخه، على حساب فريق يوفنتوس، وخرج ألاف الجماهير إلى الشوارع، محتفلين بفوز فريقهم باللقب، رغم إنتشار فيروس كورونا، ومنع التجمعات بأعداد كبيرة.

ونجح فريق نابولى، بقيادة مدربه جينارو جاتوزو، فى التفوق على رفاق النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، واقتنصوا لقب الكأس.





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بغداد اليوم - بغداد

عاد فريق مانشستر سيتي الى الدوري الانكليزي اليوم الخميس،(18 حزيران 2020) بالفوز على ارسنال ، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، في لقاء جرى على ملعب الاتحاد، معقل ا

بغداد اليوم - بغداد

توج فريق نابولي اليوم الخميس،( 18 حزيران 2020)، بكأس ايطاليا، بعد الفوز على يوفنتوس بركلات الجزاء 4-2، في اللقاء النهائي الذي جرى على على ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما، ولكن بدون حضور الجماهير.

بداية اللقاء والش

بغداد اليوم _ بغداد

كشف مدير التربية البدنية في وزارة الشباب والرياضة، احمد الموسوي، اليوم الاربعاء، ( 17 حزيران 2020)، عن استقاطاعات وصلت الى 70 بالمئة من رواتب الاتحادات المتراكمة للعام 2020.

وقال الموسوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)إ، إن &quo

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