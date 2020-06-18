شاهد.. مكان مقتل جورج فلويد يتحول إلى “مزار مقدس”: يشفي المرضى!

2020/06/18 | 10:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يشهد مكان مقتل، الأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد في مينيابوليس، إقامة طقوس مختلفة، وذلك بعد أن أعلنه “المناضلون في سبيل الاستقلال”، مكانا مقدسا.وتجري في ذلك المكان، طقوس تعميد مسيحية، ويزعم البعض أن التواجد فيه، يشفي المرضى، وأنهم أصبحوا شهودا على حدوث معجزات.ونقلت صحيفة “كريستيان بوست” عن جوشوا ليندكويست، زعيم […]

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