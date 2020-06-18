الحشد الشعبي يكمل تأهيل مبنى سعة 350 سريراً لمصابي كورونا

2020/06/18 | 10:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة الحشد الشعبي في محافظة بابل، الخميس، عن انجاز أعمال الصيانة والتأهيل لمبنى تابع لجامعة المحافظة سعة 350 سريراً لمصابي كورونا.وقال رئيس هيئة الحشد الشعبي في بابل، لؤي الزاملي في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “المبنى الذي اختارته خلية الأزمة، كان أحد الأقسام الداخلية التابعة لجامعة بابل، […]

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