وضع الحجر الأساس لعددٍ من المشاريع الخدميَّة في الديوانيَّة

2020/06/18 | 10:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شهدتْ محافظة الديوانية وضع الحجر الأساس لعدد من المشاريع والقطاعات الخدمية ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم للعام الماضي.وقال محافظ الديوانية زهير الشعلان في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “حكومة الديوانية المحلية وضعت حجر الأساس لعدد من مشاريع تنمية الأقاليم الخاصة بالعام الماضي في أقضية: الديوانية والسدير والدغارة وسومر”.واضاف الشعلان، ان “المشاريع شملت مختلف […]

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