بولتون: ترامب توسل بالرئيس الصيني ليساعده على الفوز بالانتخابات المقبلة

2020/06/18 | 10:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، عن ان الرئيس دونالد ترمب «توسل» إلى نظيره الصيني، شي جينبينغ، ليساعده في الانتخابات الرئاسية المقبلة.وذكر بولتون في كتابه «المكان الذي حدث فيه ذلك: مذكرات البيت الأبيض»، الذي نشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية مقتطفاً منه، أن ترمب طلب من جينبينغ خلال قمة عُقدت في اليابان […]

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