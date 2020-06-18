2020/06/18 | 10:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..باشرت الشركة العامة لتجارة الحبوب- فرع بابل، الخميس، بتوزيع المستحقات المالية لمحصول الحنطة على الفلاحين المسوقين يوم أمس الأربعاء وحسب الأسبقية بالتسويق.وقال مدير زراعة بابل خالد القره غولي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “تم تسليم أول صك لفلاح مسوق من محافظة بابل في فرع سايلو الحلة القديم”.وأضاف القره غولي، أن “الإسراع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة بتوزيع المستحقات المالية لمسوقي الحنطة في بابل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة بتوزيع المستحقات المالية لمسوقي الحنطة في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).