2020/06/18 | 10:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةباشرت الشركة العامة لتجارة الحبوب- فرع بابل، اليوم الخميس، بتوزيع المستحقات المالية لمحصول الحنطة على الفلاحين المسوقين يوم أمس الأربعاء وحسب الأسبقية بالتسويق.وقال مدير زراعة بابل خالد القره غولي، إنه "تم تسليم أول صك لفلاح مسوق من محافظة بابل في فرع سايلو الحلة القديم".وأضاف، أن "الإسراع بإنجاز معاملات تسليم المستحقات المالية على الفلاحين المسوقين، له أثر كبير بتعزيز الثقة ودعم الفلاح، وبالتالي تهيئة الفلاح بشكل إيجابي للمواسم الزراعية القادمة".من جانبه، بيّن رئيس قسم التخطيط في المديرية المهندس عبد الله العناوي، أن "أسعار الطن الواحد من الدرجة الأولى هو 560 ألف دينار، والثانية 480 ألف دينار، والثالثة 420 ألف دينار، وأن سعر طن الشعير هو 420 ألف دينار" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة بتوزيع المستحقات المالية لمسوقي محصول الحنطة في بابل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة بتوزيع المستحقات المالية لمسوقي محصول الحنطة في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).