الاعلام الامني تؤكد استهداف الخضراء باربعة صواريخ والعثور على منصة الاطلاق

2020/06/18 | 10:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اكدت خلية الاعلام الامني، الخميس، استهداف المنطقة الخضراء باربعة صواريخ كاتيوشا، فجر اليوم.وذكرت الخلية في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ان، "اربعة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت بعد منتصف ليل أمس، داخل المنطقة الخضراء ببغداد دون خسائر بشرية أو مادية".واضافت ان " القوات الأمنية عثرت على منصة إطلاق قرب معسكر الرشيد جنوبي العاصمة بغداد".

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