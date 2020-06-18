الاشتباك الصيني - الهندي المسلح.. جنود حاربوا بأيديهم وقتلوا بهراوات مدمجة بالمسامير

2020/06/18 | 11:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر الاشتباك المسلح في منطقة الهيملايا المتنازع عليها بين الهند والصين، الصفحات الأولى للصحف الهندية في حين أعلنت بكين أنها تأمل في التهدئة مع نيودلهي إثر هذه المواجهة العنيفة غير المسبوقة منذ أكثر من أربعين عاما التي أودت بحياة 20 جنديا هنديا على الأقل.

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