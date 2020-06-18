العراق يفقد اعلامي آخر توفي اثر اصابته بكورونا

2020/06/18 | 11:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]فجع الوسط الاعلامي، صباح اليوم الخميس، بوفاة الاعلامي علي وحيد العبودي بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد.

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