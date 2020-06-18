2020/06/18 | 11:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاني رمزي يسخر من عام 2020 بنص مقتبس من فلم ’عايز حقي’ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/18 | 11:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاني رمزي يسخر من عام 2020 بنص مقتبس من فلم ’عايز حقي’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هاني رمزي يسخر من عام 2020 بنص مقتبس من فلم ’عايز حقي’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).