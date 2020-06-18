الكشف عن اخر مستجدات الوضع الصحي للنجم احمد راضي

2020/06/18 | 11:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف صالح راضي، شقيق النجم الدولي السابق احمد راضي، عن اخر مستجدات الوضع الصحي للأخير في محاربة فيروس كورونا.وقال راضي، إن “الحالة الصحية لشقيقي احمد راضي مستقرة ولا صحة للانباء التي اشارت الى تدهور وضعه الصحي”.وأضاف، أن “الكادر الطبي المتواجد في مشتفى النعمان، ابلغنا بانه في حال استمر راضي بالتحسن فإن بمكانه […]

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