روسيا تسجل 7,8 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/06/18 | 11:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت السلطات الصحية الروسية، الخميس، عن تسجيل 182 وفاة و7790 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، انخفاضا عن 194 وفاة و7843 إصابة في إحصائية اليوم السابق.وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له إلى أن حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 561091، منها 7660 حالة وفاة.و بلغ إجمالي […]

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