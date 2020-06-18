هم يزرعون الإرهاب ونحن نحصد ثماره/3

2020/06/18 | 11:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش ان أضلاع مربع الإرهاب في العراق الولايات المتحدة الأمريكية، القوات الحكومية العراقية، نظام الملالي الحاكم في إيران، الميلشيات الإرهابية سواء تنظيم القاعدة وخليفته داعش أو تلك المنضوية تحت...أكمل القراءة ←

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