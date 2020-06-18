2020/06/18 | 11:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةنشرت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد لحظات ضرب أهداف من قبل مروحيات ومدفعية الجيش، في إطار عملية "مخلب النمر" بمنطقة "حفتنين" داخل إقليم كردستان شمالي العراق.جاء ذلك في تغريدتين نشرتهما الوزارة التركية، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.وأشارت الوزارة في تغريدتها الأولى إلى أن "العملية تتواصل بنجاح، كما هو مخطط له، وأن مروحيات آتاك الهجومية محلية الصنع تقوم بضرب الأهداف بالمنطقة المذكورة".وأرفقت الوزارة منشورها بمقطع فيديو يرصد لحظات ضرب تلك الأهداف من قبل المروحيات.ولاحقاً نشرت الوزارة تغريدة ثانية ترصد لحظة استهداف وحدات المدفعية التركية للأهداف في المنطقة.وأشارت إلى أن دباباتها قاذفات الصواريخ أرض أرض من طراز "فرتينا/العاصفة، وكذلك راجمات الصواريخ متعددة الفوهات تواصل تدمير ملاجئ، ومخابئ، ومواقع حزب العمال هناك".وفجر الأربعاء أعلنت الدفاع التركية، في سلسلة تغريدات، انطلاق عملية "مخلب النمر" في منطقة "حفتنين"، داخل إقليم كردستان العراق، ضد حزب العمال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع التركية تؤكد استمرار "مخلب النمر" ضد حزب العمال شمالي العراق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع التركية تؤكد استمرار "مخلب النمر" ضد حزب العمال شمالي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).