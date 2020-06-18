تعرف على أبرز ما كشفه بولتون في كتابه عن ترامب

2020/06/18 | 11:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة نشرت صحف أمريكية مقتطفات من كتاب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، الذي يعتزم نشره خلال أيام ويروي فيه تجربته مع الرئيس دونالد ترامب، وسط سخط من الأخير الذي اعتبر أن الخطوة تشكل انتهاكا للقانون، كون الرجل تسلم ملفات حساسة بالبيت الأبيض.وكتب بولتون في كتابه، "الغرفة حيث حدث ذلك: مذكرات البيت الأبيض"، أن مختلف الموظفين في إدارة ترامب يسخرون منه من وراء ظهره.وكشف بولتون في كتابه، الذي نقلت الصحف الأمريكية مقتطفات منه الأربعاء، عن استهزاء وزير الخارجية مايك بومبيو بترامب بشكل خفي أثناء لقاء القمة بين الأخير وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة عام 2018.وقال بولتون إن بومبيو سلم له ورقة كتب فيها عن ترامب أنه "يثرثر كثيرا جدا".وانتقد بومبيو، حسب قول بولتون، نهج ترامب إزاء كوريا الشمالية، قائلا إنه "محكوم عليه بالفشل".وتحدث بولتون عن اجتماعات ترامب مع رجال الاستخبارات، مشيرا إلى أنها "فقدت معناها"، لأن ترامب كان يتحدث فيها أكثر مما كان يستمع إلى التقارير الاستخباراتية.وكشف بولتون كذلك عن سعي ترامب لإحداث صدامات بين موظفيه، حيث قال ترامب لبولتون إن وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون كان يطلق ألفاظا غير لائقة على المندوبة الأمريكية آنذاك في الأمم المتحدة نيكي هيلي، فيما اكتشف بولتون في وقت لاحق أن تلك الألفاظ كان يطلقها عليها ترامب نفسه، وليس تيلرسون.ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، كتب بولتون أن ترامب اعتبر أن "غزو فنزويلا سيكون فكرة رائعة".بدورها اقتبست صحيفة "نيويورك تايمز" عن الكتاب أن الرئيس الأمريكي استفسر عن ما إذا كانت فنلندا جزءا من روسيا.وقال بولتون: من المحتمل أيضا أنه لم يكن يعرف أن بريطانيا دولة نووية.ومن المقرر أن يصدر كتاب بولتون في 23 حزيران/ يونيو، وقد تأخر صدوره عدة مرات، بعد تصريحات للبيت الأبيض حول خطط بولتون لنشر معلومات سرية.وتقول دار نشر "سيمون وشوستر" إن مستشار ترامب للأمن القومي السابق انتقد في كتابه بشدة سياسة ترامب الخارجية.ويذكر أن السلطات الأمريكية رفعت دعوى قضائية ضد بولتون في 16 حزيران/ يونيو، لمنعه من نشر الكتاب.ونقل في 27 كانون الثاني عن مسودة الكتاب أن بولتون قال إن ترامب أبلغه صيف عام 2019 عن الرغبة في مواصلة منع المساعدة العسكرية عن أوكرانيا إلى أن تسلم كييف له جميع المواد المتعلقة بجو بايدن، خصم ترامب المحتمل في انتخابات 2020.وأقيل بولتون من منصبه في أيلول الماضي.

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