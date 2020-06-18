تدمير 4 قوارب لداعش شمال شرقي ديالى

2020/06/18 | 11:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قيادة الحشد الشعبي- قاطع ديالى اليوم الخميس تدمير 4 قوارب لعناصر داعش بعمليات امنية في اطراف بحيرة حمرين 55 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المتحدث باسم القاطع القاطع صادق الحسيني لوكالة شفق نيوزان "قوات من الحشد الشعبي وخلال عملية نوعية تمكنت من تدمير 4 قوارب لعناصر داعش كانت مخبأة في وكر كبير في اطراف بحيرة حمرين".

وبين ان القوارب تستخدم لعبور وتسلل عناصر داعش ليلا وتحوي معدات ومتفجرات ومستلزمات تابعة لعناصر التنظيم، مؤكداً فرض السيطرة على محيط بحيرة حمرين وقطع طرق العبور والتسلل امام المسلحين في مناطق حوض حمرين شمال شرقي ديالى.

وتواصل قطعات الحشد الشعبي وبالتنسيق مع القوات الامنية عمليات ملاحقة ومطاردة اوكار وبؤر داعش المتخفية في حوض حمرين الممتد بين 4 وحدات ادارية في المحافظة.

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