وفاة الاعلامي علي العبودي بعد اصابته بفيروس كورونا

2020/06/18 | 11:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نعت الاوساط الصحفية المحلية الزميل الاعلامي علي وحيد العبودي ، الذي توفي اليوم بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد.وعمل العبودي في المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية خلال الفترة السابقة ،قبل انتقاله الى مكتب الاعلام والاتصال الحكومي في الامانة العامة لمجلس الوزراء .

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