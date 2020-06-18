ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم.. وضع الحجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية في الديوانية

2020/06/18 | 11:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الديوانية شهدتْ محافظة الديوانية وضع الحجر الأساس لعدد من المشاريع والقطاعات الخدمية ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم للعام الماضي.وقال محافظ الديوانية زهير الشعلان في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الخميس، ان “حكومة الديوانية المحلية وضعت حجر الأساس لعدد من مشاريع تنمية الأقاليم الخاصة بالعام الماضي في أقضية: الديوانية والسدير والدغارة وسومر”.واضاف الشعلان، […]

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