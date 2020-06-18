نائب : الاقتصاد العراقي بحاجة الى التخلص من القطاع الحكومي وتحويله الى القطاع الخاص

2020/06/18 | 11:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اكد النائب السابق ماجد شنكالي، ان الاقتصاد العراقي بحاجة الى التخلص من القطاع الحكومي المتهالك وتحويله الى القطاع الخاص.وقال شنكالي في تغريدة على “تويتر” إن “حل ازمة الاقتصاد العراقي يحتاج الى حزمة قرارات جريئة هدفها التحول من اقتصاد الدولة الى اقتصاد السوق الحر”.وأضاف ان “الاقتصاد بحاجة للتخلص من القطاع الحكومي المتهالك […]

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