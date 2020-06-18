حتى لا ينهار العراق ويتفكك

2020/06/18 | 11:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي كلّ الدلائل والمؤشرات تشير إلى أنّ العراق كدولة سائر نحو الانهيار والتفكك والضياع والتشرذم ..فما وصل إليه البلد اليوم من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية وانحطاط أخلاقي...أكمل القراءة ←

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