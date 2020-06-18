تطورات جديدة حول الوضع الصحي لأحمد راضي

2020/06/18 | 11:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد غادر النجم الدولي السابق أحمد راضي، مستشفى النعمان بعد تحسن وضعه الصحي بشكل تام.وقالت مصادر، إن “راضي فضل حجر نفسه بمنزله قبل أن ينقل الى الاردن لاكمال علاجه هناك”.ونقل راضي إلى المستشفى بعد مواجهته صعوبة في التنفس، مبينا ان الامر ليس جديدا عليه كونه يعاني من فتحة فوق الحجاب الحاجز […]

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