نهبت خزينة العراق بكل بساطة

2020/06/18 | 11:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: جمعة عبدالله كشف عن المستور الخطير من حكومة عادل عبدالمهدي , ويمثل اخطر الجرائم بحق العراق منذ 17 عاماً .كما صرح مستشار رئيس الوزراء بالصدمة القوية في مؤتمره...أكمل القراءة ←

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