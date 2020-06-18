شرطة كربلاء تضبط 950 كارتون دجاج مخالف للضوابط

2020/06/18 | 11:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة كربلاء، اليوم الخميس، ضبط (٩٥٠) كارتون دجاج مخالفة للضوابط وضبط عجلة تريله اخرى تحمل مواد غذائية مخالفة وقالت القيادة في بيان انه “ضمن إطار توجيهات قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء احمد علي زويني ونتيجة للتفتيش الدقيق تمكن قسم السيطرات والطرق الخارجية من ضبط عجلة نوع مارسيدس لوري محملة بكراتين الدجاج المخالفة للضوابط […]

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