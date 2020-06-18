2020/06/18 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

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الصحة تنعى أحد كوادرها الصحية في مدينة الطب بعد وفاته بفيروس كورونا

يتبع .



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بغداد اليوم / خاص

كشف مصدر مقرب من الكابتن احمد راضي اليوم الخميس،( 18 حزيران 2020)، عن مغادرة الاخير العزل الصحي في مستشفى النعمان ببغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكابتن احمد راضي طلب مغادرة المستشفى رغم ان التوصيات تطل

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الخميس (18 حزيران 2020)، تسجيل 7790 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، و 182 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي.

وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له إلى أن "حصيلة ا

بغداد اليوم-بغداد

أعلن المركز العراقي الاقتصادي السياسي، الخميس (18 حزيران 2020)، وفاة مدير الاتصالات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، علي وحيد، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكر المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم): "خسرنا فجر اليوم الخميس، ص

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