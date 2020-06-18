ستناقش هذه الملفات.. نائب يحدد موعد انعقاد جلسة البرلمان المقبلة

2020/06/18 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، الخميس (18 حزيران 2020)، عن موعد انعقاد جلسة البرلمان الع...





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