نائب عن النهج الوطني: تكليف الخاقاني بإدارة ديوان الوقف الشيعي مخالف للقانون

2020/06/18 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

قال عضو مجلس النواب، عن كتلة النهج الوطني (الفضيلة سابقا) جمال المحمداوي، الخميس (18 حزيران 2020) أن الامر الديواني الصادر من مكتب رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتكليف غني الخاقاني، بتسيير شؤون ديوان الوقف الشيعي، مخالف للقانون.

وأوضح، المحمداوي، في بيان، إن "الامر الديواني 63 الصادر من مكتب رئيس الوزراء بتاريخ 17 / 6 / 2020 والذي يقضي بتكليف (غني الخاقاني ) بتسيير شؤون ديوان الوقف الشيعي وتخويله الصلاحيات الادارية والمالية ، مخالف للقانون مخالفة صريحة ".

وبين، أن "المادة (1555) من قانون سنة1981 والذي يتضمن قيام الوكيل الاقدم بصلاحيات رئيس الديوان وفي حال عدم وجوده فبالإمكان قيام الموظف الاقدم في الوقف الشيعي القيام بالمهام والصلاحيات الادارية والمالية اللازمة لتسيير الاعمال لحين اختيار رئيس للديوان".

وتابع، أن "وجه المخالفة في ان (غني الخاقاني) ليس الوكيل الاقدم المصوت عليه والمرسل الى مجلس النواب ولا هو الموظف الاقدم، فلا يمكن تكليفه بإدارة الديوان كي لا يبنى الموضوع على اساس خاطئ كما في الممارسات غير القانونية للحكومة السابقة".

وفي يوم الثلاثاء الماضي (16 حزيران 2020) أصدر مدير مكتب رئيس الوزراء، رائد جوحي، أمرا ديوانيا بتكليف غني الخاقاني، بتسيير شؤون ديوان الوقف الشيعي وتخويله الصلاحيات المالية والادارية كافة، لغاية (15- 7 2020).

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، الخميس (18 حزيران 2020)، عن موعد انعقاد جلسة البرلمان العراقي، بعد رفع جلسته السابقة الى اشعار اخر، فيما اكد استمرار عمل اللجان البرلمانية، رغم عدم انعقاد الجلسات.

وقال المسعودي، في حد

بغداد اليوم- متابعة

كشف النائب عن كتلة تيار الحكمة البرلمانية، حسن فدعم، الخميس (18 حزيران 2020)، تفاصيل جديدة عن المفاوضات العراقية الأمريكية، فيما رجح زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن منتصف شهر تموز المقبل.

وقال فدعم في تصريح صحفي،

بغداد اليوم-بغداد

دعا منصور البعيجي، النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، الخميس (18 حزيران 2020)، إلى الرد على العمليات التركية بشكل أقوى من فعلتها.

وذكر البعيجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب عن النهج الوطني: تكليف الخاقاني بإدارة ديوان الوقف الشيعي مخالف للقانون) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب عن النهج الوطني: تكليف الخاقاني بإدارة ديوان الوقف الشيعي مخالف للقانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).