العراق يدعم القرار 2231 بشأن الاتفاق النوويّ الايراني

2020/06/18 | 11:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد السفير بكر فتاح حسين مُمثل العراق الدائم لدى الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية على دعم العراق لاستمرار العمل بقرار مجلس الأمن المرقم 2231 (2015) ...

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