الصحة العراقية: كورونا تحول لوحش قاتل

2020/06/18 | 11:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الصحة العراقية الخميس، رسالة الى جميع المواطنين بشأن علاج كورونا، فيما اكد عضو خلية الازمة بدائرة صحة الرصافة ان الفايروس تحول "لوحش قاتل"...

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