2020/06/18 | 11:54 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار..تحويل المصابين الى العزل المنزلي لعدم وجود طاقة استيعابية في المستشفيات) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار..تحويل المصابين الى العزل المنزلي لعدم وجود طاقة استيعابية في المستشفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).