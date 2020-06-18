"علاء الموسوي" فوق القانون والقضاء .. !

2020/06/18 | 11:54 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بقلم/ سليم الحسني/

جاء في المادة (٢) من قانون ديوان الوقف الشيعي ما نصه:

(المادة ( 2 ) ـ يعمل الديوان على تحقيق الاهداف الاتية :-

اولا: ادارة الاوقاف التي ليس لها متول خاص , والعناية بتنفيذ شروط الواقفين في الاوقاف التي لها متول خاص.

ثانيا: استثمار الاموال التي ليس لها متول خاص بما يضمن الحفاظ...

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