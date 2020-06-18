الحكيم يدعو الحكومة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ السيادة الوطنية

2020/06/18 | 11:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، كل محاولات انتهاك السيادة او النيل منها او تعريضها للخرق من أي طرف كان.

وقال الحكيم في تغريدة له على تويتر، إن العراقيين قدموا طوال عقود من الزمن طوابير من المضحين، وناضلوا وتكبدوا العناء لحفظ السيادة العراقية وكرامة العراقيين، داعيا الحكومة الى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحمل الجميع على احترام السيادة الوطنية.

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