2020/06/18 | 12:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الزراعة محمد كريم اليوم الخميس الى محافظة الديوانية لمناقشة واقعها الزراعي.وقال مراسل “العهد نيوز” ان وفدا يضم رئيس لجنة الزراعة البرلمانية سلام الشمري ورئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية المركز العام حيدر عبد الواحد ونواب عن المحافظة كانوا برفقة الوزير.واضاف ان الوزير عقد عقب وصوله اجتماعا مع الحكومة المحلية وعدد من مدراء دوائر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة يصل محافظة الديوانية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة يصل محافظة الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).