خلية الازمة النيابة تقرر استخدام المستشفيات الكبيرة في بغداد لاستيعاب الاعداد المتزايدة من كورونا

2020/06/18 | 12:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الأزمة النيابية اليوم الخميس، (18 حزيران 2020)، تحديد مستشفيات بغداد الكبيرة في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة لاستيعاب إصابات كورونا المتزايدة.ونقلت صحيفة الصباح الرسمية، عن مقرر الخلية جواد الموسوي قوله إن “المرحلة الحالية تمثل بداية هجوم الوباء، … Readmore

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