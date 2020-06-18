مصر تعلن عن كشف بترولي جديد في خليج السويس

2020/06/18 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت السلطات المصرية، اليوم الخميس، عن كشف بترولي جديد بمنطقة امتياز جيسوم البحرية بجنوب خليج السويس بالمياه الضحلة، بمعدل إنتاج أولى 2000 برميل يوميا من الزيت الخام، وتواجد حوالي 70 مليون برميل زيت خام قابل للاستخراج.وقالت وزارة البترول المصرية، في بيان لها، “تم تحقيق كشف بترولي (GNN-4) بمنطقة امتياز جيسوم البحرية بجنوب خليج […]

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