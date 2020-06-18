التجارة تعلن تشكيل لجانٍ لمواجهة كورونا

2020/06/18 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير التجارة علاء الجبوري، الخميس، عن اتخاذ حزمة إجراءات احترازية وتشكيل لجان فرعية ومركزية لمواجهة وباء فيروس كورونا.وذكرت الوزارة، في بيان لها تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الجبوري وجّه جميع دوائر وشركات الوزارة، باتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا بعد الإعلان عن إصابات في مواقع الوزارة ومناطق عديدة في […]

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