مصدر طبي “للعهد نيوز”: وفاة معاون طبي في بابل اثر اصابته بكورونا

2020/06/18 | 12:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مصدر طبي في محافظة بابل، عن وفاة المعاون الطبي حسين عبس الشمري، اثر اصابته بكورونا.وقال المصدر “للعهد نيوز”، ان “الشمري احد منتسبي مركز الهدى الصحي في المدحتية ، وأحد ابطال الجيش الابيض خط الصد الاول والذي وافاه الأجل أثر إصابته بمرض فايروس كورونا”.

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