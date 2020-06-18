حكومة إقليم كردستان العراق تناقش إعادة تنظيم الإنفاق المالي

2020/06/18 | 12:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق أنها تناقش إعادة تنظيم الإنفاق المالي بغية تأمين رواتب موظفي الإقليم. ووفقاً لبيان صدر عن مجلس وزراء الإقليم فقد “عقد مجلس وزراء إقليم كردستان جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وذلك عبر نظام مؤتمرات الفيديو”.ووفقاً للبيان، فقد “جرى في مستهل […]

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