2020/06/18 | 12:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التخطيط تكشف عن تحويل ملف منحة الطوارئ جراء ظرف جائحة كورونا الى البنك المركزي العراقي لأجل صرف المنحة للمستفيدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/18 | 12:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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