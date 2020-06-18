الناصرية تسجل 20 إصابة بكورونا اليوم

2020/06/18 | 12:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر طبي، الخميس، بتسجيل 20 إصابة بكورونا في مدينة الناصرية.وقال المصدر ، انه “تم اليوم تسجيل 20 اصابة جديدة بفايروس كورونا، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري والتي كانت موجبة”.واضاف انه “تم نقل المصابين الى الحجر الصحي”.

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