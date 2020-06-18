هيأة الاتصالات تعلن انتهاء المرحلة الثانية لحملة الحد من تهريب الانترنت

2020/06/18 | 12:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة الإعلام والاتصالات، اليوم الخميس، انتهاء المرحلة الثانية لحملة الحد من تهريب الانترنت.وقال مدير عام دائرة الاتصالات في الهيأة عادل سلمان، لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى ، إن “المرحلة الثانية التي تستهدف الحد من تهريب الانترنت انتهت”، مبينا أن “التقديرات الأولية للسعات المهربة تجاوزت الـ 20 مليون دولار شهريا”، لافتا

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