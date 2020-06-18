بفوج قتالي .. محافظة عراقية تعزز حدودها مع اقليم كوردستان

2020/06/18 | 12:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صرّح مسؤول محلي اليوم الخميس بنشر تعزيزات قتالية اضافية بين حدود قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين والحدود الممتدة مع قضاء مخمور القريب من محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مدير ناحية الساحل الايسر للشرقاط القريبة من الحدود الشمالية جرجيس حجاب لوكالة شفق نيوز، ان الفوج القتالي 16 من شرطة الطوارئ اكمل عمليات التمركز والانتشار في الحدود الشمالية الفاصلة بين الشرقاط وحدود مخمور ونينوى.

واضاف ان "تعزيز الحدود الشمالية بفوج قتالي يهدف الى قطع طرق ومرور عناصر داعش من المحافظات الشمالية وتأمين القرى والقصبات التي شهدت خلال الفترات الماضية تحركات وانشطة لعناصر داعش تم رصدها من قبل الاهالي والاجهزة الاستخبارية".

واكد حجاب ان حدود الشرقاط الشمالية باتت مؤمنة بالكامل بمفارز ودوريات ونقاط مرابطة للحفاظ على الاستقرار الامني في قرى الشرقاط ودرء التهديدات الارهابية .

ويقع الشرقاط على بُعد (115 كم) جنوب محافظة نينوى، وعلى بعد (125 كم) شمال تكريت مركز محافظة صلاح الدين، وعلى بعد (135 كم) غرب محافظة كركوك.

ولا يزال تنظيم "داعش" يحتفظ بخلايا نائمة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014 مستغلًا سوء الوضع الأمني.

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