2020/06/18 | 12:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزعلي يطالب بغداد واربيل بموقف "متناسب" ازاء الانزال التركي بكوردستان

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