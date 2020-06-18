الشيخ الامين: ندين بشدة الاعتداءات التركية على السيادة العراقية

2020/06/18 | 12:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان الامين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، الاعتداءات التركية على السيادة العراقية.وقال سماحته في تغريدة على منصة “تويتر” واطلعت عليها “العهد نيوز” اليوم الخميس، ما نصه “ندين بشدة الإعتداءات على السيادة العراقية وخصوصاً الإنزال التركي الأخير في كردستان العراق والذي يمثل إستهتار وإستخفافاً بالسيادة العراقية”.واضاف سماحته “يجب على الحكومة […]

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