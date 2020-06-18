تعرف على تشكيلة ريال مدريد لمباراة فالنسيا اليوم الخميس

2020/06/18 | 12:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستقبل ريال مدريد نظيره فالنسيا، اليوم الخميس، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن مباريات الجولة 29 للدوري الإسباني.ويبحث ريال مدريد عن الفوز لمواصلة ملاحقة برشلونة على صدارة الترتيب، وهو نفس هدف فالنسيا، ولكن من أجل الاقتراب من المربع الذهبي.وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فمن المتوقع أن يشهد تشكيل الريال 3 تغييرات عن مباراة إيبار […]

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