العراق يشارك افتراضياً في المؤتمر الاستثنائي لمنظمة إيسيسكو

2020/06/18 | 12:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت وزارة الثقافة العراقية، في المؤتمر الاستثنائي الافتراضي لوزراء الثقافة في الدول الأعضاء لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الذي حمل عنوان "استدامة العمل الثقافي في مواجهة الأزمات (كوفيد-19)"، بمشاركة 50 دولة و22 منظمة دولية.

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