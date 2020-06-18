هبوط أسعار النفط مع تنامي المخاوف بشأن الطلب

2020/06/18 | 12:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط مخاوف من موجة ثانية من جائحة كورونا في ظل ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في الصين.بالإضافة لذلك فإن مخاوف بشأن تعافي الطلب على الذهب الأسود أثرت على معنويات المستثمرين.وبحلول الساعة 07:47 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة لخام “برنت” العالمي عند مستوى 40.72 دولار للبرميل بانخفاض […]

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