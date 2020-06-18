ميزة جديدة في «تويتر»: تغريدات صوتية مدتها 140 ثانية

2020/06/18 | 12:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت شركة تويتر، أنها ستضيف ميزة لنشر تغريدات صوتية تصل مدتها إلى 140 ثانية بدلاً من التغريد كتابة فقط، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.وستنشر التغريدات الصوتية على تطبيق «تويتر» المصمم خصيصاً لأجهزة «آبل» خلال الأسابيع المقبلة، وفقاً لمصممة المنتجات مايا باترسون وكبير مهندسي البرامج ريمي بورغوان.وقال الثنائي: «في بعض الأحيان، لا يكفي 280 […]

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